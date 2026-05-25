Мурманчане жалуются на сложности с обратной связью от управляющей компании

На прошлой неделе в городе‑герое прошли традиционные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин совместно с депутатом Мурманской областной Думы Евгением Тарбаевым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой встретились с жителями около дома 10 по улице Капитана Буркова.

Граждане выразили недовольство состоянием территории вдоль стадиона: там скопился мусор, а ограждение нуждается в ремонте. Отдельные вопросы касались улицы Куйбышева, 15: горожане сообщили о протечке кровли и засоре канализации, а также пожаловались на отсутствие регулярной уборки в подъездах и на прилегающей территории, на сложности с обратной связью от управляющей компании, протечку пожарного гидранта и скопление старых покрышек.

В Ленинском округе заместитель начальника управления Глеб Анацкий провёл встречу с жителями дома 31 по улице Аскольдовцев. Обсуждалась возможность сноса неэксплуатируемого торгового павильона, необходимость регулярной уборки, установки ограждений зелёных зон, ремонта подъездов и входных групп. Жители попросили закрыть свободный доступ в подвальное помещение и на кровлю дома, провести ямочный ремонт, а также обратили внимание на заболачивание придомовой территории с угла дома 43 и необходимость обустройства парковки.

В Первомайском округе встреча прошла около дома 3 по улице Бочкова с участием начальника управления Александра Боянжу, депутата Мурманской областной Думы Михаила Белошеева и депутата Совета депутатов города Мурманска Андрея Шишко. Мурманчане обратили внимание на нерегулярный вывоз отходов из контейнера для раздельного сбора и попросили провести дератизацию на придомовых территориях сразу в нескольких локациях: возле дома 3 по улице Бочкова, а также у домов 58 и 102 по Кольскому проспекту.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения зафиксированы и взяты на контроль. После проверки фактов парковки автомобилей на зелёной зоне около дома 31 по улице Аскольдовцев владельцы транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

