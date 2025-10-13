Мурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВНВ январе-сентябре 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 7,3%
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.25 13:30

Мурманчане-жители дома №54 по улице Подгорной сообщили, что уже несколько лет у них не работает лифт

На прошедшей неделе руководители управлений административных округов провели традиционные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин провёл встречу с жителями около дома №24 по улице Ленинградской. Жители дома №7 по улице Пушкинской обсудили участие в программе «На Севере – твой проект», а также необходимость замены сломанного мусорного контейнера и ремонта асфальтобетонного покрытия территории.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова встретилась с горожанами около дома №22 по улице Коминтерна. Мурманчане, проживающие в доме №7 по проспекту Героев-североморцев, говорили о возможности реконструкции контейнерной площадки, озвучили жалобы на регулярное подтопление придомовой территории сточными водами из смотрового колодца. Кроме того, северяне просили восстановить частично демонтированные металлические покрытия парапетов, отремонтировать отмостки, заделать межпанельные швы.

На встрече, состоявшейся около дома №9 по улице Героев Рыбачьего, мурманчане обратились к начальнику управления Первомайского округа Александру Боянжу с просьбой рассмотреть возможность установки искусственной неровности на проезжей части со стороны дворового фасада дома №9/24. Жители дома №54 по улице Подгорной сообщили, что уже несколько лет в доме не работает лифт, необходима заделка межпанельных швов и перенос контейнерной площадки.

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе жителей дома №67 по ул. Академика Книповича проведено озеленение придомовой территории, завезён грунт, высажены кустарники. Также приведена в порядок контейнерная площадка около дома №16 по ул. Коминтерна.

 

 

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
