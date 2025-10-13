Мурманчане-жители дома №54 по улице Подгорной сообщили, что уже несколько лет у них не работает лифт

На прошедшей неделе руководители управлений административных округов провели традиционные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин провёл встречу с жителями около дома №24 по улице Ленинградской. Жители дома №7 по улице Пушкинской обсудили участие в программе «На Севере – твой проект», а также необходимость замены сломанного мусорного контейнера и ремонта асфальтобетонного покрытия территории.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова встретилась с горожанами около дома №22 по улице Коминтерна. Мурманчане, проживающие в доме №7 по проспекту Героев-североморцев, говорили о возможности реконструкции контейнерной площадки, озвучили жалобы на регулярное подтопление придомовой территории сточными водами из смотрового колодца. Кроме того, северяне просили восстановить частично демонтированные металлические покрытия парапетов, отремонтировать отмостки, заделать межпанельные швы.

На встрече, состоявшейся около дома №9 по улице Героев Рыбачьего, мурманчане обратились к начальнику управления Первомайского округа Александру Боянжу с просьбой рассмотреть возможность установки искусственной неровности на проезжей части со стороны дворового фасада дома №9/24. Жители дома №54 по улице Подгорной сообщили, что уже несколько лет в доме не работает лифт, необходима заделка межпанельных швов и перенос контейнерной площадки.

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе жителей дома №67 по ул. Академика Книповича проведено озеленение придомовой территории, завезён грунт, высажены кустарники. Также приведена в порядок контейнерная площадка около дома №16 по ул. Коминтерна.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31040&page=1