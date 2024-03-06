Мурманчанин – бронзовый призёр Дёминского лыжного марафона

Мурманчанин Александр Гребенько в составе команды «Русская зима» принял участие в Дёминском лыжном марафоне, где взял две бронзовые медали.

Соревнования проводились под Рыбинском с 1 по 3 марта.

Северянин завоевал две бронзовые медали: первую за 50-километровую дистанцию свободным стилем, вторую за 25 километров классическим стилем.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в мурманском лыжном марафоне классическим стилем на дистанции 50 км в 2023 году Александр Гребенько завоевал «бронзу», а в 2018 году стал победителем. На всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта Александр вошёл в десятку лучших в гонке с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем.

Фото: https://gov-murman.ru