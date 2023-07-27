Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 14:15
Мурманчанин – в тройке лидеров на чемпионате России по лыжероллерам
В центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко Ханты-Мансийска проходит чемпионат России по лыжероллерам. Мурманскую область представляет мастер спорта, спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Гребенько.
В гонке преследования классическим стилем на дистанции 20 км Александр стал серебряным призёром. В гонке свободным стилем на 15 км с раздельного старта, прошедшей накануне, мурманчанин занимает 5 место из 57 участников.
Как сообщает региональное Министерство спорта, Александр завоевал «бронзу» на 49-ом Мурманском лыжном марафоне классическим стилем.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Более 350 сотрудников предприятий получили новые компетенции в сфере бережливых технологий в рамках реализации национального проекта «Производительность труда»
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
-Скоро в эфире21:00«Учителя». Художественный сериал, 1 серия (12+)22:00«Учителя». Художественный сериал, 2 серия (12+)23:00«Майор и магия». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин убеждён, что престижной работу делает зарплата-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 50 копеек, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов