Мурманчанин Александр Гребенько – чемпион России по лыжероллерам в гонке на 15 км классическим стилем

Спортсмен из Мурманска стал чемпионом России по лыжероллерам в гонке на 15 км классическим стилем.

В Ярославской области на базе лыжно-биатлонного комплекса «Дёмино» стартовал чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры). Сильнейшие спортсмены страны встретились, чтобы определить чемпиона.

23 июля состязания проходили в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем, по результатам которой мурманчанин Александр Гребенько стал победителем. Соревнования продлятся до 28 июля, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/