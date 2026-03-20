Мурманчанин Алексей Матвеев завоевал бронзовую медаль на первенстве России по биатлону в Красноярске

В Красноярске завершилось первенство России по биатлону. На старт вышли более 150 сильнейших молодых биатлонистов страны. За медали первенства боролся и воспитанник мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Алексей Матвеев.

Северянин стал бронзовым призёром в гонке преследования среди юниоров 19-20 лет.

Биатлонист занимается у тренера спортивной сборной команды Мурманской области Петра Владимировича Милорадова.

Напомним, первенство России по биатлону среди юниоров 19-20 лет стартовало в Красноярске 15 марта с индивидуальных гонок. Тогда наш земляк занял 4-е место, уступив всего 4,7 секунды бронзовому призёру.

