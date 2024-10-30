Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 19:30
Мурманчанин Андрей Янович стал чемпионом России по лёгкой атлетике в категории «горный бег – длинная дистанция»
Соревнования проходили на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, дистанция забега состояла из двух кругов общей протяжённостью 23,4 км с перепадом высот +1712/-1712 метров, включала в себя длинный 4-километровый подъём и ещё более длинный спуск, что стало настоящим испытанием для бегунов.
Представитель Мурманской области опередил более 40 спортсменов из 17 регионов России. Результат Андрея Яновича – 1:57:32. Ближайший преследователь северянина отстал почти на две минуты.
Фото (Всероссийская федерация лёгкой атлетики): https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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