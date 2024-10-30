Мурманчанин Андрей Янович стал чемпионом России по лёгкой атлетике в категории «горный бег – длинная дистанция»

Соревнования проходили на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, дистанция забега состояла из двух кругов общей протяжённостью 23,4 км с перепадом высот +1712/-1712 метров, включала в себя длинный 4-километровый подъём и ещё более длинный спуск, что стало настоящим испытанием для бегунов.

Представитель Мурманской области опередил более 40 спортсменов из 17 регионов России. Результат Андрея Яновича – 1:57:32. Ближайший преследователь северянина отстал почти на две минуты.

Фото (Всероссийская федерация лёгкой атлетики): https://gov-murman.ru/info/news/