Мурманчанин Арсений Якубовский стал призёром Национальной технологической олимпиады

Подведены итоги Национальной технологической олимпиады, которая проводилась для учащихся 8-11 классов в течение двух месяцев в 11 регионах России. Ученик 11 класса мурманской гимназии №2 Арсений Якубовский стал призёром профиля «Информационная безопасность». Северянин создал программу по фильтрации трафика на основе искусственного интеллекта. С помощью этой разработки можно отсеивать любые запросы по контексту.

«Благодаря Национальной технологической олимпиаде способные ребята со всей страны получают возможности для самореализации, в соответствии с национальной целью, поставленной президентом Владимиром Путиным. Олимпиада проходит уже в десятый раз. В этом году она собрала около 220 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Победителями и призёрами стали школьники и студенты из 50 регионов России, а также Белоруссии. Они смогут получить льготы при поступлении в вуз и приглашения на стажировки в ведущие компании», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Во время заключительных этапов НТО школьники работали в командах и решали реальные инженерные задачи. Всего в финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие порядка 2000 школьников из 72 регионов и ещё трёх стран: Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

«В России у молодёжи есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал. Олимпиада – это яркий пример того, как уже в школьные и студенческие годы молодые люди могут пробовать себя в решении сложнейших задач, работать в командах, находить единомышленников и проектировать свое будущее и будущее своей страны. По результатам марафона финалов победителями и призерами стали свыше 450 финалистов. У ребят теперь есть возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ по профильному предмету, а студенты смогут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в ведущих компаниях страны», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в учебном 2024/2025 году Национальная технологическая олимпиада отмечает свое десятилетие. За это время первые командные инженерные соревнования в стране смогли собрать огромное сообщество молодых и амбициозных ребят – более 880 тысяч школьников и студентов. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/