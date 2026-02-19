Мурманчанин Даниил Детушев завоевал «серебро» на чемпионате России по лыжным гонкам спорта слепых

В Пермском крае на трассах федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «лыжные гонки». В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены, среди них чемпионы и призёры Паралимпийских игр, чемпионатов и кубков мира и Европы.

По завершении соревнований воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Даниил Детушев со спортсменом-ведущим Алексеем Лупандиным стали серебряными призёрами в спринте.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, у талантливого спортсмена уже имеются награды с чемпионата России. В марте 2025 года Даниил стал победителем в спринте классическим стилем и бронзовым призёром в свободном стиле.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562507/#&gid=1&pid=1