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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 11:30

Мурманчанин Даниил Тарасюк стал победителем олимпиады по французскому языку

С 14 по 19 апреля в Самаре состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, собравший более 240 талантливых ребят из 67 регионов страны.

Участникам предстояло пройти два испытания. В письменном туре они отвечали на вопросы лексико-грамматического теста, выполняли задания на понимание письменных и устных текстов, а также участвовали в конкурсе письменной речи. На устном этапе финалисты продемонстрировали свои навыки общения перед жюри.

По итогам конкурсных испытаний победителем стал ученик 10 класса Мурманского международного лицея Даниил Тарасюк.

Как сообщает администрация города Мурманска, к участию в конкурсе Даниила подготовили председатель центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по французскому языку Галина Бубнова и учитель-наставник Мурманского международного лицея Екатерина Колбунова.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29806&page=1

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