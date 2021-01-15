Мурманчанин-должник в течении 3-х дней погасил долг, чтобы не лишиться машины

Жителю областного центра хватило нескольких дней на погашение задолженности, чтобы не лишиться автомашины.

В отделении судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя города задолженности в сумме более 840 тысяч рублей в пользу физического лица. Платить по долгам мужчина не торопился.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «Suzuki», который находился на автостоянке в одном из районов города. В ходе составления акта описи и ареста машины подошёл хозяин и поинтересовался, как можно избежать изъятия автотранспортного средства.

Судебный пристав разъяснил, что у него есть 10 дней на оплату задолженности, иначе в дальнейшем машина будет передана на реализацию в счёт погашения долга.

Мурманчанину хватило три дня, чтобы погасить задолженность и расходы за транспортировку автомобиля в полном объёме. Кроме того, мужчине пришлось заплатить исполнительский сбор в размере более 58 тысяч рублей, а мог бы вообще избежать неприятных последствий, если вовремя бы платил по своим долгам.

В результате автомобиль возвращен владельцу.