Мурманчанин Иван Селиванов стал чемпионом мира по спортивному туризму

В Республике Таджикистан прошёл чемпионат мира по спортивному туризму в группе дисциплин «северная ходьба». За победу боролись порядка 80 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Северянин Иван Селиванов завоевал золотую медаль на технической дистанции и серебряную в эстафете.

В копилке спортсмена уже имеются четыре медали чемпионата мира по северной ходьбе. В 2024 году в Йошкар-Оле наш земляк занял первое место в смешанной эстафете, стал дважды серебряным призёром на технической и короткой дистанциях, а также обладателем «бронзы» в полумарафоне. Тренирует спортсмена Андрей Загаров.

Как отмечает региональное Министерство спорта, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». По итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556614/#&gid=1&pid=2