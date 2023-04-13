Мурманчанин Максим Галиуллин вновь стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку

Вчера в Московском государственном лингвистическом университете подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку. Дипломы завоевали представители 28 регионов России. В числе призёров – ученик 10 класса Мурманского международного лицея Максим Галиуллин.

Звание призёра заключительного этапа олимпиады Максим подтверждает второй год подряд. Талантливого северянина готовит к испытаниям педагог-наставник Марина Онопа, учитель английского языка Мурманского международного лицея.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку включал два тура. На первом участники продемонстрировали понимание устного и письменного текстов, ответили на вопросы лексико-грамматического теста, выполнили задания на социокультурную компетенцию, а также написали рассказ. Во время второго тура жюри оценивало навыки устной речи финалистов.

За победу в финале олимпиады боролись 286 школьников из 84 регионов страны, сообщает Министерство образования Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru