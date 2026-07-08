Мурманчанин Максим Грачев стал бронзовым призёром XIII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по всестилевому каратэ

В Смоленске подошёл к концу главный старт года для юных мастеров всестилевого каратэ – финал XIII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России. Нашу область достойно представили воспитанники мурманской спортивной школы олимпийского резерва №3 Ева Бурсевич и Максим Грачев.

Каждый участник прошёл рейтинговый отбор, состоящий из шести всероссийских соревнований, по итогам которых были выявлены сильнейшие спортсмены страны в каждой категории. Всего частью состязаний стали 260 юных талантов из 48 регионов.

По итогам соревнований Максим Грачев показал отличную подготовку и поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую медаль. Ева вошла в десятку лучших и заняла восьмое место. Тренирует спортсменов Роман Грязин.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». В 2025 году Мурманская область подтвердила статус одного из ведущих спортивных регионов страны, войдя в топ‑10 субъектов Российской Федерации – лидеров по развитию физической культуры и спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570844/#&gid=1&pid=3