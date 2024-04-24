Мурманчанин Михаил Шелякин завоевал «серебро» первенства России по греко-римской борьбе

Воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Шелякин стал серебряным призёром первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет.

Михаил является неоднократным призёром и победителем соревнований различного уровня. В минувшем декабре он был признан лучшим спортсменом на церемонии «Звёзды спорта» в Мурманске за победу на первенстве Северо-Западного федерального округа среди юниоров до 24 лет в Архангельске и Всероссийских соревнованиях среди юниоров до 24 лет «Владимирская осень».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Комсомольске-на-Амуре спортсмен занял второе место, показав прекрасный результат среди более 300 участников соревнований.

Тренируют мурманчанина Александр Сытник и Борис Хотешов.

Фото: https://gov-murman.ru