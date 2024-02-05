Мурманчанин Никита Коданев одержал победу в чемпионате России по зимним видам парусного спорта

Воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Коданев стал лучшим в дисциплине сноукайтинг курс-рейс-лыжи на чемпионате России в Тольятти.

На покрытой льдом акватории Куйбышевского водохранилища свои паруса раскрыли около 60 райдеров из более чем десяти регионов России. Среди участников «Жигулёвского моря» – представители разных поколений – спортсмены от 14 до 74 лет.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в сентябре прошлого года Никита Коданев стал серебряным призёром чемпионата России по парусному спорту. Минувшей весной мурманчанин стал победителем фестиваля зимних видов парусного спорта «Эривейв», который традиционно проходит в рамках Праздника Севера близ Териберки, а также завоевал чемпионское «золото» в Екатеринбурге.

Достигать таких высоких результатов талантливому спортсмену помогает тренер Мурманской областной СШОР Алина Камбулина.

Фото (оргкомитет чемпионата России по сноукайтингу): https://gov-murman.ru