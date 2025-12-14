Мурманчанин осуждён за вымогательство и незаконное хранение наркотиков в крупном размере

Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, который признан виновным по п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершённое с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, государственным обвинителем доказано, что в период с марта по ноябрь 2024 года подсудимый в составе организованной группы вымогал у участника специальной военной операции 2 млн рублей. Преступники оказывали на потерпевшего физическое и психическое воздействие, контролировали его поведение и место нахождения, при необходимости преследуя его.

Кроме того, в декабре 2024 года подсудимый незаконно приобрёл и хранил без цели сбыта для личного употребления наркотические средства в крупном размере. Запрещенные вещества были изъяты сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в ходе личного досмотра.

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.