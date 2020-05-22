Мурманчанин получил специальный приз по итогам Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Конкурс «Живая классика» - самый масштабный литературный детский проект в России. Его участники читают вслух отрывки из любимых прозаических произведений, не входящих в школьную программу.

В этом году отборочные туры, всероссийский финал и суперфинал конкурса были организованны дистанционно. В ходе отборочных туров члены жюри смотрели видеозаписи с конкурсными выступлениями, а для участия в полуфинале и финале участникам необходимо было представить свое конкурсное выступление онлайн в прямом эфире.

По итогам конкурса обучающийся 5-го класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» Даниил Блюдёнов получил специальный приз от партнёра Всероссийского конкурса, сайта «Одноклассники».

«Я читал отрывок из романа Виктора Гюго «Отверженные», «Гаврош». Мне понравилось, что во время участия появлялся азарт, хотелось не столько выиграть, сколько просто читать и наслаждаться этим», - поделился своими впечатлениями участник конкурса.