Мурманчанин предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60‑летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, согласно материалам уголовного дела, ночью 12 июля 2025 года в ходе патрулирования улиц Ленинского округа Мурманска сотрудниками ГИБДД был выявлен пьяный водитель, который, желая избежать ответственности и несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, предложил одному из сотрудников взятку в размере 100 тысяч рублей.

Несмотря на отказ от получения взятки, обвиняемый не прекратил своих противоправных действий: он положил в карман форменной одежды сотрудника ГИБДД денежные средства в сумме 86 тысяч рублей, о чём полицейский сообщил в дежурную часть ОМВД.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.