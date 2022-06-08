Мурманчанин представил своё научное исследование о молодёжи Арктики на конференции в рамках председательства России в Арктическом совете

Сотрудник международного отдела Мурманского арктического государственного университета, специальный представитель председателя комитета старших должностных лиц Арктического Совета по молодёжному сотрудничеству в Арктике Михаил Уксусов посетил республику Саха (Якутия) для участия сразу в нескольких мероприятиях.

В рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах в Якутске проходила конференция по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития». В ходе мероприятия ведущие российские эксперты туризма, креативных индустрий, градостроительства и архитектурного проектирования обменивались опытом по развитию Арктических территорий, созданию комфортной и мотивирующей среды, а также по вовлечению общества в планирование трансформаций общественных пространств.

Михаил выступил на конференции и представил промежуточные результаты своего научного исследования о молодёжи Арктики. Исследование получило широкий отклик у участников конференции, а кроме того предложения по сотрудничеству в сфере социального проектирования от Якутских некоммерческих организаций.

Проект по моделированию категории молодёжи Арктики, как социально групповой общности, был поддержан Министерством иностранных дел РФ и направлен в Проектный офис по развитию Арктики для рассмотрения на финансирование.

Кроме того, в рамках поездки Михаил посетил Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) и встретился с и.о. зав. кафедрой международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения Дарьяной Максимовой и с исполнительным директором секретариата Северного форума Владимиром Васильевым. Встреча была посвящена продвижению межрегиональных и международных проектов по развитию Арктических сообществ в рамках председательства России в Арктическом Совете.

Также на встрече обсуждалась возможность рассмотрения кандидатуры Михаила Уксусова для назначения на должность заместителя председателя Молодёжного северного форума и возможные перспективы членства Мурманской области в Северном Форуме.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Северный форум — это некоммерческая международная организация, состоящая из 14 региональных правительств 5 стран: Исландии, США, Республики Корея, Финляндии и России. Организация основана в ноябре 1991 года на Аляске. Россию в Форуме на данном этапе представляют Еврейская автономная область, Камчатская и Магаданская области, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

«Перспектива развития сотрудничества Мурманской области, МАГУ с Северным форумом и СВФУ существенно расширит возможности для межрегионального внутрироссийского и международного диалога в форме совместных проектов, мероприятий и прочих социокультурных, исследовательских, образовательных, предпринимательских и иных инициатив, — прокомментировал возможное членство в форуме и сотрудничество Михаил Уксусов. — Взаимодействие расширится не только с вышеуказанными странами, но также и с Индией, Китаем, Японией».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/