Мурманчанин представит регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма – 2021», организованный областным комитетом по туризму совместно с Мурманским арктическим государственным университетом.

В рамках очного этапа номинации «Лучший гид (экскурсовод)» участники выполнили тестирование по знанию действующего законодательства и основ экскурсоведения, а также представили свои авторские проекты.

Победителем регионального этапа в номинации «Лучший гид (экскурсовод)» конкурсной комиссией определен Виталий Дронюк (ИП Дронюк Виталий Дмитриевич). Теперь северянин станет участником федерального этапа всероссийского конкурса.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма с 2013 года. Его главные цели – повышение качества обслуживания в туристской индустрии, пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма, повышение престижности туристских профессий.