Мурманчанин представляет регион на форуме молодёжи Уральского федерального округа «Утро»

Мурманчанин Максим Хижняков представляет регион на форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро», который проходит с 1 по 10 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Максим – начальник молодежного центра гражданских инициатив муниципального автономного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров».

Форум «Утро» проводится уже в двенадцатый раз. Главная тема в этом году – комьюнити. Впервые образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных молодых людях, а на сообществах и их устойчивом командном развитии. Форум включает региональные тематические треки и программу дополнительного образования «Молодежь и национальные проекты РФ». Каждый день работы площадки посвящен определенной урбанистической теме: создание неповторимого образа городов, развитие существующих городских инфраструктур, разработка и применение новых правил городских решений. Кроме того, организована менторская программа по наставничеству и сопровождению деятельности молодежных НКО.

«На мой взгляд, форум очень полезен всем, кто занимается проектной деятельностью любого направления. Так, на площадке «Урбанистические сообщества» своим опытом делятся известные в нашей стране эксперты. Например, Андрей Колоколов и Анна Клец – организаторы международного фестиваля уличного искусства, который проводится в Екатеринбурге, выступали с лекцией «Зачем искусству город?». Кроме того, мы работаем над общим продуктом форума с модератором Дмитрием Сафиоллиным, заместителем генерального директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», - рассказал Максим Хижняков и отметил, что работа в команде помогает эффективнее применить полученные от экспертов знания и визуализировать проектные решения.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, образовательная молодёжная площадка форума позволит участникам получить дополнительные знания и компетенции. Также они презентуют социальные проекты и поборются за получение грантов. Форум проходит при поддержке Росмолодёжи.

Подробности о форуме, а также трансляции мероприятий – на его официальном сайте утро2022.рф и странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/