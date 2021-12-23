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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.21 17:00

Мурманчанин принял участие в пленарном заседании Арктического совета под председательством России

Сотрудник Мурманского арктического государственного университета и специальный представитель председателя комитета Старших должностных лиц Арктического совета Михаил Уксусов принял участие в первом пленарном заседании Совета под председательством России. Мероприятие прошло в гибридном формате в Салехарде.

Для обсуждения текущих и новых проектов Совета в его работе приняли участие около 180 делегатов из восьми стран-членов Арктического совета, шести организаций коренных народов Арктики – постоянных участников Арктического совета, представители шести рабочих групп Совета и более тридцати государств и организаций – наблюдателей Совета.

Михаил Уксусов в рамках мероприятия представил предложения Председательства по содействию вовлечению арктической молодёжи в дела региона через организацию и проведение мероприятий, нацеленных на молодёжь Арктики, в том числе на коренные народы севера. Доклад и выдвинутые предложения со списком мероприятий получили положительный отклик от стран-членов АС и организаций-постоянных участников, которые согласились поддержать и продвигать упомянутые мероприятия в молодёжных сообществах своих стран. 

Вслед за пленарным заседанием АС в Салехарде было организовано еще одно ключевое мероприятие, уже из молодёжного блока программы председательства РФ в Совете – форум молодых лидеров стран арктического Совета ICE. Он был нацелен на разработку «дорожной карты» международных молодёжных мероприятий до 2023 года, а также на нетворкинг руководителей молодёжных проектов по развитию в Арктике добровольчества, молодёжных медиа, бизнес-акселерации и креативных индустрий.

Михаил Уксусов выступил с двумя докладами, один из которых был посвящён молодёжному измерению председательства РФ в Арктическом Совете, в частности целям включения молодёжного кластера в приоритеты председательства и функционированию молодёжной повестки в рамках парадигмы устойчивого развития в Арктике, а второй – проекту программы приграничного сотрудничества Коларктик «БРИДЖ: развитие возможностей трудоустройства в Баренц-регионе», стартовавшей в 2018 году, и возможности масштабирования данного опыта во всем циркумполярном регионе. Данная программа реализуется на территории трёх стран – Норвегии, Финляндии и России. МАГУ выступает координатором проекта на территории России.

«До настоящего момента многие инициативы по теме молодёжи Арктики разрабатывались фрагментарно и в основном в контексте коренных народов Севера. Российское председательство предлагает взглянуть на молодёжь Арктики шире, не ограничиваясь лишь только контекстом коренных народов, но с позиции, рассматривающей молодежь как особый элемент устойчивого развития, особенно в части продвижения креативных индустрий. В таком объеме молодёжная повестка впервые выдвинута в качестве направления работы Арктического Совета», – отметил Михаил Уксусов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа мероприятий АС предполагает проведение как минимум 13 мероприятий, фокусирующихся на молодёжной тематике в целом, и 7 циклов мероприятий по тематике коренной молодёжи. Кроме того, члены, постоянные участники и наблюдатели Совета согласились с предложением по включению молодёжного измерения и в прочие тематические мероприятия, касающиеся развития Арктических территорий, организуемых в рамках председательства России в АС.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432842/#&gid=1&pid=4

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