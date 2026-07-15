Мурманчанин прошёл в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Завершился второй дистанционный отборочный этап VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». По его итогам были определены 300 полуфиналистов из 64 регионов страны. Одним из них стал житель Мурманска Дмитрий Вычегжанин.

«Конкурс даёт шанс объективно оценить свои управленческие навыки, лидерский потенциал и то, насколько ты готов к выполнению сложных задач. Программа предполагает интенсивные образовательные модули: тренинги, стратегические сессии, мастер-классы от ведущих специалистов. Успешное прохождение всех испытаний открывает интересные перспективы для дальнейшего развития: попадание в кадровый резерв управленческих кадров отрасли, стажировки в крупных компаниях и ведомствах», – отмечает Дмитрий Вычегжанин.

Дмитрий Вычегжанин окончил Мурманский арктический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель». В отрасли он много лет: принимал участие в строительстве крытого бассейна «Гольфстрим» в Коле, хоккейного корта и лыжероллерной трассы в Долине Уюта, жилых многоквартирных домов на улицах Бредова, Зелёной и Полярные Зори в Мурманске, пылезащитного ограждения и реконструкции инфраструктуры первого грузового района Мурманского морского торгового порта.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, конкурс за пять лет объединил более 75 тысяч специалистов. В шестом сезоне из 48283 участников в полуфинал вышли лишь 300 конкурсантов из 64 регионов России. Добавим, финал конкурса состоится с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове. Финальные дискуссии станут площадкой для презентации перспективных проектов, обсуждения стратегических задач и выработки новых решений, направленных на повышение эффективности строительного комплекса страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571117/#&gid=1&pid=1