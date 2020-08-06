Мурманчанин Сергей Савин получил высший балл на ЕГЭ по двум предметам

Выпускник Мурманского академического лицея Сергей Савин получил высшие баллы на ЕГЭ 2020 года по двум предметам – информатике и математике профильного уровня. Оценка по русскому языку также близка к максимальной – 91 балл.

Сергей – неоднократный участник школьных предметных олимпиад регионального и всероссийского уровня. Его специализация – точные науки. В качестве призера Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по информатике, он получил возможность поступать в любое высшее учебное заведение России, сдав только экзамен по информатике.

«Я старательно готовился именно к нему, другие предметы сдавал для «подстраховки». И был удивлен такому высокому баллу, – признался Сергей. – Я поступаю в СПБГУ на факультет математики и компьютерных наук. Меня привлекает возможность заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта. Я точно уверен, что моя будущая работа будет связана с программированием и математикой».

К настоящему моменту в регионе единственный мультистобалльник, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.