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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 13:00

Мурманчанин смог продать квартиру только после того, как погасил долг по алиментам

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей по  г. Мурманску на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере 1/4 части со всех видов заработка и иного его дохода. В нарушение решения суда мужчина свои алиментные обязательства не исполнял. В результате неуплаты алиментов образовалась задолженность в размере более 900 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежат две квартиры. Постановление о запрете на осуществление регистрационных действий с недвижимостью было тут же направлено в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для исполнения.

Спустя некоторое время мужчина пришёл к судебному приставу и стал просить снять ограничение, чтобы он мог продать одну квартиру и погасить задолженность. После полученных разъяснений о порядке отмены постановления о запрете оставалось только одно - погасить долги. Чтобы не упустить выгодную сделку должник оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

Денежные средства перечислены взыскателю.

 

 

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