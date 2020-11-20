Мурманчанин смог продать квартиру только после того, как погасил долг по алиментам

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Мурманску на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере 1/4 части со всех видов заработка и иного его дохода. В нарушение решения суда мужчина свои алиментные обязательства не исполнял. В результате неуплаты алиментов образовалась задолженность в размере более 900 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежат две квартиры. Постановление о запрете на осуществление регистрационных действий с недвижимостью было тут же направлено в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для исполнения.

Спустя некоторое время мужчина пришёл к судебному приставу и стал просить снять ограничение, чтобы он мог продать одну квартиру и погасить задолженность. После полученных разъяснений о порядке отмены постановления о запрете оставалось только одно - погасить долги. Чтобы не упустить выгодную сделку должник оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

Денежные средства перечислены взыскателю.