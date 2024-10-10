Мурманчанин стал обладателем полного комплекта наград чемпионата мира по спортивному туризму

В Йошкар-Оле завершился чемпионат мира по спортивному туризму в группе дисциплин «северная ходьба». Мурманскую область представлял Иван Селиванов, завоевавший полный комплект наград.

За победу в столице Республики Марий Эл боролись 80 спортсменов из 11 стран: России, Египта, Шри-Ланки, Киргизии, Республики Беларусь, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Сирии и Туркменистана.

В смешанной эстафете северянин Иван Селиванов одержал победу, завоевав золотую медаль. Кроме того, он стал дважды серебряным призёром на технической и короткой дистанциях, а также обладателем «бронзы» в полумарафоне.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, месяц назад Иван стал чемпионом России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Соревнования проходили в Чебоксарах. Тренирует спортсмена Андрей Загаров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/