Мурманчанин стал призёром Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
Директор мурманского Дома детского творчества им. А. Торцева Павел Новиков занял второе место на Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России».
Мероприятие направлено на поддержку талантливой молодёжи, активно участвующей в социально-экономическом развитии своих городов. Конкурс объединил тысячи специалистов, студентов и школьников из разных субъектов страны.
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в номинации «Стратегия комплексного развития муниципального образования» Павел Эдуардович успешно представил проект «Параллельными курсами со школами и ссузами», предложив способы привлечения образовательных организаций к развитию муниципалитетов.
Организаторами конкурса выступил комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, комиссия по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Государственный университет управления, АНО «Институт развития местных сообществ».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/