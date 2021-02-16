Мурманчанин Святослав Ширвель представляет регион на Мастерской управления «Сенеж»

Руководитель ГЧП-проектов Корпорации развития Мурманской области и руководитель регионального отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия» Святослав Ширвель представляет Мурманскую область на Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Завершающий этап образовательной программы для лучших выпускников Всероссийской форумной кампании проходит в подмосковном Солнечногорске. Участие принимают 168 студентов и молодых специалистов из 53 регионов России.

«Мы гордимся, что наши сотрудники принимают участие в таких значимых мероприятиях для страны и находятся в числе лучших представителей социально активной молодежи нашего региона. Подобные встречи позволяют получить бесценный опыт межрегионального взаимодействия и найти прорывные решения для повседневной работы над проектами», — отметила генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова.

Святослав ведет активную общественную работу в Мурманской области с 2012 года. Многократный победитель и призер областных, всероссийских и международных конкурсов и программ. Его последнее «детище» — региональный проект по бесплатному обучению основам цифровой грамотности молодежи «Arctic IT Academy» (арктическая компьютерная академия).

«Попадание в программу «Россия – страна возможностей» — это реальная возможность прокачать свои компетенции в проектном управлении, познакомится с лучшей молодежью страны, и вместе с ними работать над новыми проектами. Спасибо Росмолодёжи за возможность и доверие», – поделился Святослав.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо тренингов по управлению командой и проектами участникам предстоит проработать реальные кейсы, направленные на развитие регионов. От Мурманской области на мастерской представлена задача по разработке проекта единой стратегии развития субъектов РФ в части реализации молодёжной политики до 2030 года.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Это центр подготовки управленцев высшего звена, институт формирования и трансляции общественных ценностей, а также интеграционная площадка для построения социальных лифтов и развития профессиональных компетенций.