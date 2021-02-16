Опять взрывают, снова будут временно перекрывать движение на дорогах регионаСтартовала шестидневная рабочая неделя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 14:00

Мурманчанин Святослав Ширвель представляет регион на Мастерской управления «Сенеж»

Руководитель ГЧП-проектов Корпорации развития Мурманской области и руководитель регионального отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия» Святослав Ширвель представляет Мурманскую область на Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Завершающий этап образовательной программы для лучших выпускников Всероссийской форумной кампании проходит в подмосковном Солнечногорске. Участие принимают 168 студентов и молодых специалистов из 53 регионов России.

«Мы гордимся, что наши сотрудники принимают участие в таких значимых мероприятиях для страны и находятся в числе лучших представителей социально активной молодежи нашего региона. Подобные встречи позволяют получить бесценный опыт межрегионального взаимодействия и найти прорывные решения для повседневной работы над проектами», — отметила генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова.

Святослав ведет активную общественную работу в Мурманской области с 2012 года. Многократный победитель и призер областных, всероссийских и международных конкурсов и программ. Его последнее «детище» — региональный проект по бесплатному обучению основам цифровой грамотности молодежи «Arctic IT Academy» (арктическая компьютерная академия).

«Попадание в программу «Россия – страна возможностей» — это реальная возможность прокачать свои компетенции в проектном управлении, познакомится с лучшей молодежью страны, и вместе с ними работать над новыми проектами. Спасибо Росмолодёжи за возможность и доверие», – поделился Святослав.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо тренингов по управлению командой и проектами участникам предстоит проработать реальные кейсы, направленные на развитие регионов. От Мурманской области на мастерской представлена задача по разработке проекта единой стратегии развития субъектов РФ в части реализации молодёжной политики до 2030 года.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Это центр подготовки управленцев высшего звена, институт формирования и трансляции общественных ценностей, а также интеграционная площадка для построения социальных лифтов и развития профессиональных компетенций.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Наташа (Цыбуля) Хоменко.
16.02.21 10:13
Толку правда никакого, но зато хороши собой! Поступить-то никуда не могут, но форма, упаковка есть...
Комментарий к новости:Воины-афганцы поделились воспоминаниями о войне с кадетами профильного класса МЧС
kolobok
12.02.21 15:50
Что-то не в порядке в городе, где воспитанников одного интерната привлекают для расчистки территории другого учреждения.
Комментарий к новости:Воспитанники центра «Ровесник» помогли Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов в борьбе с последствиями снегопадов
Сергей Самойленко
11.02.21 08:39
А ветеран труда федерального значения имеет право на карту городской поддержки и если да, то где ее получить? *** В положении о городской карте говорится о ветеранах труда Мурманской области. Но Вам
Комментарий к новости:Проект «Городская карта поддержки» поддержал новый участник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире16:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение оптовых цен на отдельные виды мороженой рыбы за год составило от 16% до 35%-PRO Валюту (16+)Евро снизился на 3 копейки, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Тема ухода от мазутозависимости остаётся в нашем регионе в числе приоритетных-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии обсудили вопросы любительского и прибрежного рыболовства
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика