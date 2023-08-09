Мурманчанин Виталий Тридцаков установил сразу три рекорда трассы «Арктик Эпик Три»

В посёлке Дальние Зеленцы состоялись экстремальные соревнования «Арктик Эпик Три». Участниками ставшим уже традиционным события стали 40 отважных спортсменов нашего региона.

«Арктик Эпик Три» состоит из трёх этапов общей протяженностью 113 км, которые необходимо пройти в формате эстафеты или личной гонки. Первым испытанием стало преодоление дистанции в 1,5 км в воде, температура которой не превышала 7 градусов, из-за чего было принято решение сократить протяжённость водного этапа. На втором этапе спортсмены проехали 90 км на велосипеде по крайне сложному маршруту, пролегающему по грунтовой, каменистой дороге с набором высоты более 500 метров. Финальным испытанием стал забег на полумарафонскую дистанцию в 21 км вдоль берега Баренцево моря.

На протяжении всей трассы были развернуты контрольные точки для оказания технической помощи и пункты, на которых можно было подкрепиться. Во время преодоления дистанций участников сопровождали специалисты для контроля самочувствия спортсменов.

Бросить вызов «Арктик Эпик Три» ежегодно решаются мужчины и женщины, но впервые за четыре года проведения сразу две команды оказались на 100% женскими. Участницы показали отличный результат: к примеру, Юлия Васильева из команды «ЮМА-Ю» проплыла дистанцию первого этапа за 16 минут 20 секунд, а это второй результат в общем зачёте.

По итогам «Арктик Эпик Три» в 2023 году определились 15 призёров в двух категориях. Каждый получил денежный сертификат и памятный приз.

Лучшим в личном зачёте стал Виталий Тридцаков. Преодолев трассу за 5 часов 26 минут 55 секунд, он установил сразу три рекорда: лучшее время на этапах «вело» и «бег», а также лучший результат в общем зачёте. Кстати, для Виталия это уже третья победа подряд на «Арктик Эпик Три».

«Серебро» в личном зачете завоевал Иван Селиванов, преодолевший трассу за 5 часов 48 минут 16 секунд, а «бронза» – у Константина Нечаева, его результат – 7 часов 29 минут 5 секунд.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в эстафете первое место – у команды «Каа-TEAM» (5 часов 48 минут 33 секунды). Роли на трассе распределились следующим образом: Евгений Захарченко (плаванье), Владислав Касьянов (вело), Андрей Вавакин (бег). Второе место завоевала команда «Синий трактор» (5 часов 53 минуты 46 секунд). В этом коллективе: Данил Молчанов (плаванье), Александр Бушманов (вело), Андрей Пляшкевич (бег). Бронзовая медаль – у команды «Марафонсевер» (6 часов 2 минуты 45 секунд). Участники распределились таким образом: Игорь Чуваев (плаванье), Ринат Бахтияров (вело) и Алексей Корнеев (бег).

Фото: https://gov-murman.ru