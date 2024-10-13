Мурманчанин вошёл в число лучших монтажников России

Мурманчанин Виктор Шахлаев занял почётное второе место на всероссийском этапе национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Северянин выступил в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

Виктор Шахлаев работает в строительстве с 2007 года. В настоящее время он представляет ООО «ИнСтрой». На конкурсе участник уступил только мастеру из Забайкальского края.

Всего в конкурсе за победу боролись более 60 человек – лидеров региональных этапов соревнований. Главной целью мероприятия является повышение престижа базовых строительных специальностей. Организаторами конкурса традиционно выступают Национальное объединение строителей и Минстрой России.

«Задание было сложное: возвести геометрическую конструкцию из гипсокартона. По условиям задания на это было выделено пять часов», – сообщил Виктор Шахлаев.

Мурманчанин планирует и дальше участвовать в конкурсе, добиться первого места.

Торжественная церемония награждения призёров и победителей всероссийского этапа состоялась в рамках XI Международного строительного форума и выставки «100+ Techno Build» в Свердловской области. Поздравляли лидеров председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, президент Национального объединения строителей, сопредседатель Оргкомитета конкурса Антон Глушков, председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий и почётный президент «НОСТРОЙ» Ефим Басин.

Видео торжественной церемонии награждения можно посмотреть по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/