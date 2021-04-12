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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 16:15

Мурманчанин вошёл в десятку лучших спортсменов на Чемпионате России по лыжным гонкам

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 11 апреля на лыжном стадионе спортшколы олимпийского резерва в Мончегорске прошел Чемпионат России по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 70 км. В церемонии закрытия соревнований приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и генеральный директор Кольской горно-металлургической компании Евгений Борзенко.

В этом году участие в Чемпионате России по лыжным гонкам среди мужчин приняли 69 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Московской, Новгородской, Кировской, Сахалинской, Рязанской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского и Пермского краёв, Республик Татарстан, Коми, Карелия и других субъектов Российской Федерации.

Победителем соревнований с результатом 2:44:49.2 стал заслуженный мастер спорта из Республики Татарстан Андрей Ларьков. С отставанием от лидера всего в 0,5 с пришёл к финишу обладатель серебряной медали – представитель Удмуртской Республики, мастер спорта международного класса Константин Главатских. Бронзовая медаль чемпионата досталась мастеру спорта из Архангельской области Алексею Шемякину, который пришёл к финишу с результатом 2:44:49.9.

Лучший результат среди представителей Мурманской области показал Александр Гребенько, занявший 9-е место с результатом 2:47:02.2. Ему был вручён специальный денежный приз от Кольской ГМК.

«Марафонские гонки в городе металлургов – одно из значимых событий спортивной весны в Заполярье, – отметила вице-губернатор Елена Дягилева. – Организаторами традиционно выступают Министерство спорта России, региональное Министерство спорта, Федерация лыжных гонок, администрация города. Конечно, мы рады, что снятие строгих ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, подарило нам еще один крупный праздник, позволивший объединить большое количество поклонников активного образа жизни».

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