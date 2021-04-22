Мурманчанин вошёл в состав экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме

Мурманчанин Артур Фортес вошёл в состав экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе.

Артур Фортес – заведующий отделом развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки. Кроме того, северянин ведёт активную волонтёрскую работу.

Отбор кандидатов в совет проходил в формате конкурса, его участником мог стать любой житель России, обладающий ценными знаниями и идеями в сфере культуры. На конкурс поступило более 550 заявок из разных субъектов Российской Федерации.

Члены совета участвуют в выработке рекомендаций и подготовке предложений Молодёжного парламента, направленных на совершенствование законодательства в сфере культуры, анализе находящихся на рассмотрении в Государственной Думе законопроектов в сфере культуры, подготовке аналитических материалов, мониторингов законодательных актов и иных исследовательских работах.

Ещё одно важное направление работы совета – приобщение молодёжи к культуре, участие в парламентских слушаниях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых в Государственной Думе с участием Молодёжного парламента, сообщает Министерство культуры Мурманской области.