Мурманчанин выступил с видеопосланием на климатической конференции в ООН

В эти дни в шотландском Глазго проходит 26-я конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26. Молодёжный посланник России по международному сотрудничеству в Арктике, специалист отдела международного сотрудничества Мурманского арктического государственного университета Михаил Уксусов выступил перед участниками с видеопосланием.

Обращение было посвящено молодёжной повестке в рамках Российского председательства в Арктическом Совете и адресовано участникам сессии «Молодёжное измерение».

В своем выступлении Михаил отметил, что Российское председательство направлено на продвижение потенциала арктической молодёжи, доступного образования и содействие международному молодёжному сотрудничеству сквозь границы в широком спектре областей, включая волонтёрство, предпринимательство, включение молодёжи в повестку развития креативных индустрий, окружающей среды и городского планирования.

Мероприятие было организовано научным студенческим клубом «Арктика» МИЭП МГИМО и Молодёжным энергетическим агентством БРИКС при поддержке МИД России и Центра устойчивого развития МГИМО.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в сессии также приняли участие председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета от России, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, руководитель отдела по вопросам Арктики и экологии Союза саамов Гюнн-Бритт Реттер, а также представители ведущих научно-исследовательских и общественных организаций, занимающихся вопросами устойчивого развития и изменения климата в Арктике.