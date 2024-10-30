Мурманчанин завоевал ещё одну медаль в финале чемпионата «Абилимпикс – 2024»

В соревнованиях финала национального чемпионата «Абилимпикс – 2024» по компетенции «Администрирование баз данных» участник из Мурманской области Дмитрий Минин занял второе место в категории «специалист».

Дмитрий – выпускник Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, с 2023 года работает в родном колледже преподавателем. Призёру вручили диплом и сертификат номиналом в 75 тысяч рублей на право получения дополнительного профессионального образования или приобретения специализированных технических средств.

Дмитрия подготовила эксперт-наставник Ксения Кузнецова, также преподаватель МКЭиИТ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/