Мурманчанин завоевал «серебро» и «бронзу» на Кубке чемпионов по спорту слепых

В Ижевске завершился второй этап Кубка чемпионов по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Мурманчанин Даниил Детушев со спортсменом-ведущим Алексеем Лупандиным в лыжных гонках заняли 2-е место на дистанции 5 км классическим стилем.

На дистанции 10 км свободным стилем наша пара спортсменов завоевала «бронзу».

Даниил имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и является воспитанником Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, всего в состязаниях приняли участие около 100 спортсменов из 13 регионов России.

Фото (Всероссийская федерация спорта слепых): https://gov-murman.ru/info/news/