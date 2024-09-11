Мурманчанин завоевал титул чемпиона России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба»

Чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» проходил 7 и 8 сентября в Чебоксарах на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка».

Победители и призёры определялись по результатам выступлений на двух дистанциях. В первый день спортсменам предстояло преодолеть 10,1 км, во второй – 12,3 км. Всего за медали боролись 110 участников из 16 регионов страны.

По завершении соревнований Иван Селиванов завоевал «золото» чемпионата. Тренирует спортсмена Андрей Загаров.

Как отмечает региональное Министерство спорт, Долина Уюта в Мурманске 18 июля 2024 года принимала третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». На соревнованиях команда Мурманской области стала бронзовым призёром.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/