Мурманчанин завоевал «золото» и «бронзу» на чемпионате России по лыжным гонкам по спорту слепых

В Ханты-Мансийске в центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко завершился чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых.

В лыжных гонках воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Даниил Детушев со спортсменом-ведущим Алексеем Лупандиным завоевали золотую медаль в спринте классическим стилем, а также заняли третье место в свободном стиле.

Фото (Всероссийская федерация спорта слепых): https://gov-murman.ru/info/news/