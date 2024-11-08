Мурманчанин завоевал «золото» и «серебро» на чемпионате России по паралимпийскому велоспорту

В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» завершился чемпионат России по паралимпийскому велоспорту. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Михаил Миннебаев стал победителем в гонке преследования на 4000 метров и завоевал серебряную медаль на треке на 1000 метров.

Как отмечает региональное Министерство спорта, тренируется Михаил в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва у Дмитрия Миннебаева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/