Мурманчанин завоевал «золото» первенства России по пауэрлифтингу

В Легкоатлетическом манеже Мурманска стартовало первенство России по пауэрлифтингу. В первый же день соревнований северянин Олег Рыбка в дисциплине «троеборье» в категории 59 кг завоевал золотую медаль.

Напомним, что Олег является многократным победителем и призёром первенств России, международных и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу.

В декабре 2023 года вице-губернатор региона Елена Дягилева и министр спорта региона Светлана Наумова вручили Олегу награду лучшего спортсмена по итогам спортивного 2023 года в номинации «Прорыв года».

Тренирует талантливого спортсмена Андрей Родичев.

Фото: https://gov-murman.ru