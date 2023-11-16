Мурманчанину - участнику специальной военной операции вручили благодарственное письмо губернатора Мурманской области

В администрации города Мурманска в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо губернатора Мурманской области участнику специальной военной операции, командиру отделения войсковой части Артёму Дуднику.

В мероприятии приняла участие первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.

Артём Валерьевич был мобилизован 25 октября 2022 года, в 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Сейчас подразделение, где служит Артём Дудник, находится под Соледаром.

— Для меня большая честь вручить Вам благодарственное письмо губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Спасибо Вам за мужество, стойкость, преданность России, за то, что Вы, не щадя себя, выполняете свой долг, — обратилась к участнику СВО Валентина Доцник.

Как сообщает администрация города Мурманска, отдельные слова благодарности за терпение и поддержку прозвучали в адрес Елены Викторовны, супруги Артёма Валерьевича.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26115&page=1