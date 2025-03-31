Мурманчанка Анастасия Егорова взяла «серебро» «Альфа-Банк - чемпионата России по биатлону в масстарте»

30 марта в Ханты-Мансийске прошли масстарты – заключительные гонки в рамках «Альфа-банк - чемпионата России по биатлону среди мужчин и женщин».

Мурманчанка Анастасия Егорова в красивой и напряженной борьбе заняла второе место, уступив 29,4 секунды и допустив три промаха Анастасии Халили из Подмосковья. Третье место заняла Ирина Казакевич из Свердловской области с отставанием от лидера 39,2 секунды и 4 промахами.

После финиша в эфире «Матч-ТВ» Анастасия Егорова поблагодарила Мурманск за поддержку и рассказала, что трасса была для неё очень тяжёлой, на последнем круге она отдала всё, что было.

Следующие соревнования биатлонистов пройдут уже в Мурманске 4-6 апреля, где в рамках «Альфа-банк - Кубка Содружества по биатлону» встретятся сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (РИА «Новости»): https://gov-murman.ru/info/news/544112/#&gid=1&pid=1