Мурманчанка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в смешанных эстафетах «Альфа-банк» Кубка Содружества

Во второй день соревнований финального этапа «Альфа-банк» Кубка Содружества по биатлону в Долине Уюта Мурманска состоялись смешанные эстафеты.

В сингл-миксте (1 женщина и 1 мужчина) не было равных дуэту Анастасия Гореева и Антон Бабиков. Анастасия с первых же метров дистанции задала высочайший темп на лыжне и дополнила его быстрой и безупречной стрельбой, а Антон поддержал этот победный настрой.

Результаты команд в сингл-микст:

1. Анастасия Гореева и Антон Бабиков (Россия) 43.45,2 (0+2)

2. Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия) +59,5 (0+4)

3. Анастасия Батманова и Василий Томшин (Россия) +1.53,8 (0+7)

4. Ксения Шнейдер и Олег Домичек (Россия) +2.02,3 (2+9)

5. Анастасия Зырянова и Иван Колотов (Россия) +2.39,6 (0+11)

6. Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков (Россия) +2.55,1 (3+13)

Дуэт Юрлова-Перхт - Цветков, выступал в подобном составе ни раз в своей длительной карьере и добивался успехов. До середины дистанции Екатерина и Максим претендовали на «бронзу», помешала этому лишь неудачная стрельба Максима.

На церемонии награждения бронзовые призёры Анастасия Батманова и Василий Томшин символично передал свои награды Екатерине и Максиму в знак уважения и в связи с завершением Екатериной своей спортивной карьеры здесь в Мурманске.

В смешанной эстафете (2 женщины и 2 мужчины) долгое время лидировала команда с участием мурманчанки Анастасии Егоровой. Анастасия и Эдуард Латыпов первыми завершили свои второй и третий этапы. Трибуны ликовали.

Четвёртый участник команды Даниил Усов, ранее выигравший спринтерскую гонку, уходил на последний этап с гандикапом в 40 секунд. Мало кто сомневался в победе команды, но вновь Король-биатлон показал свой изменчивый характер. Даниил не справился с волнением и заехал на штрафные круги уже после первого огневого рубежа. В результате команда финишировала на третьем месте.

Топ-3 на финише смешанной эстафеты:

1. Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Александр Логинов, Карим Халили 1.12.34,4 (3+13);

2. Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин +11 (1+11);

3. Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов +29,4 (3+10).

Белорусская команда в составе Анна Сола, Дарья Кудаева, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов с отставанием 41,9 секунды заняла четвёртое место.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, как и в первый день соревнований мурманские болельщики активно поддерживали лучших спортсменов страны и талантливых биатлонистов Республики Беларусь.

Фото: https://gov-murman.ru