Мурманчанка Анастасия Елисеева одержала победу на втором этапе XIII зимней Спартакиады (юношеская) России и первенстве Северо-Западного федерального округа по биатлону

В мурманской Долине Уюта провели второй этап XIII зимней Спартакиады (юношеская) России и первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону. Сильнейших определяли в «гонке» и в «спринте» с 24 по 27 января. Среди участников представители Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Мурманской областей, Карелии и Коми.

Побороться за медали Спартакиады решили порядка ста спортсменов в возрасте 15-16 лет. Участниками первенства Северо-Западного федерального округа стали более 150 биатлонистов. Среди них – юноши и девушки 15-16 лет и 17-18 лет.

По завершении соревнований среди спортсменов в возрастной категории 15-16 лет в дисциплине «гонка» золотую медаль завоевала воспитанница мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Анастасия Елисеева. Также здесь победу одержал Остап Васильев из Санкт-Петербурга. В «спринте» лучшими стали Камила Мухаметдинова (Ленинградская область) и Виктор Соколов (Сыктывкар).

В первенстве Северо-Западного федерального округа среди спортсменов в возрастной категории 17-18 лет победителями обеих дисциплин стали представители Санкт-Петербурга: в «гонке» – Максим Власов и Карина Иштуганова, а в «спринте» – Карина Иштуганова и Дмитрий Дубов. Среди северянок данной возрастной категории Елизавета Леоненко вошла в десятку сильнейших в «гонке», заняв девятое место.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам соревнований в общекомандном зачёте спортсмены Мурманской области заняли четвёртое место.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Долина Уюта», составляющие которого постоянно улучшаются: произведена реконструкция лыжероллерной трассы, смонтированы современная система освещения и система искусственного оснежения, а также постоянно пополняется материально-техническая база. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – жить!».

Фото (Алексей ЗУБОВ): https://gov-murman.ru/info/news/561319/#&gid=1&pid=1