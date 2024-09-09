Мурманчанка Анастасия Реутова одержала победу на всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью
Воспитанница Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва завоевала золото «Летних Кавголовских игр». Анастасия Реутова стала лучшей на соревнованиях по лыжному двоеборью, которые состоялись в школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в Токсово.
Турнир был разделён на два этапа: сначала лыжники демонстрировали мастерство в прыжках с трамплина, a затем пробежали кросс. Длина дистанции составляла от двух до пяти километров в зависимости от возраста спортсменов. Участие в мероприятии принимали 100 лыжников из разных городов России и Белоруссии.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в прошлом году на «Летних Кавголовских играх» Анастасия завоевала серебро, а в этом на её счету уже три медали высшей пробы, в том числе среди сильнейших юниоров на первенстве России по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле. Тренирует Анастасию Реутову Василий Погрибный.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/