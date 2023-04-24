Мурманчанка Анна Клищ стала бронзовым призёром чемпионата России по пауэрлифтингу

Мурманчанка Анна Клищ успешно выступила на чемпионате России по пауэрлифтингу, став обладательницей бронзовой медали соревнований.

Чемпионат России по пауэрлифтингу состоялся в Тамбове. Нормативы в классическом троеборье выполняли около 150 спортсменов из разных регионов страны. Среди них – заполярная спортсменка Анна Клищ.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований северянка стала бронзовым призёром в весовой категории 52 кг и суммой троеборья 357,5 кг.

Фото: https://gov-murman.ru