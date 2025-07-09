Мурманчанка Анна Салюк стала участником арт-школы индустрии моды

С 22 по 28 июня в Судаке прошла летняя арт-школа Академии творческих индустрий «Меганом», посвящённая крымскому художнику Ивану Айвазовскому. В рамках школы участники, в том числе и Анна Салюк, разработали коллекцию одежды, а также приняли участие в других творческих проектах.

«Атмосфера лета у моря на летней арт-школе невероятно поднимает настроение и желание создавать что-то новое! В окружении нескольких сотен творческих людей, учиться у экспертов и самому создавать проект было прекрасным толчком для того, чтобы заново полюбить творчество и искусство», — поделилась Анна Салюк.

В течение недели участники также создавали скульптурные композиции, участвовали в восстановлении иконописи и живописи, осваивали современные технологии для создания контента и разрабатывали концепции мероприятий для продвижения туристических возможностей Абхазии.

Стоит отметить, что поездки на арт-школу «Меганом» становятся возможными благодаря поддержке по поручению губернатора Мурманской области. Регион предоставляет молодым талантам возможность развиваться, компенсируя затраты на транспорт до места проведения подобных мероприятий.

Летние школы академии «Меганом» — это образовательная площадка для молодых творческих людей, стремящихся развить свои навыки и реализовать свой потенциал в различных областях искусства и дизайна.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550074/#&gid=1&pid=1