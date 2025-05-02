Мурманчанка Анна Вторникова – призёр ВсОШ по английскому языку

В Москве подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Участниками заключительного этапа стали более 280 ребят из 84 регионов России. Дипломами победителей и призёров награждён 131 финалист.

В их числе Анна Вторникова, ученица 8 класса мурманской гимназии №2. Талантливая школьница участвует на общих основаниях среди учащихся 10-11 классов. Юный возраст не помешал северянке стать лучшей в Мурманской области. Более того, в прошлом году она уже становилась победителем регионального этапа по английскому языку и достойно выступила на всероссийском уровне.

В подготовке к олимпиаде Анне помогает опытный педагог – Лариса Путистина, учитель английского языка мурманской гимназии №2.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителям и призерам финала ВсОШ, а также их наставникам учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/