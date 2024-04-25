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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 15:00

Мурманчанка Дина Рыгина принимает участие в работе Международного Кантовского конгресса в Калининграде

В Калининграде стартовал Международный Кантовский конгресс, в рамках которого обсуждаются различные аспекты применения искусственного интеллекта, включая разработку национальной стратегии развития, использование экспериментальных правовых режимов и этические аспекты технологического прогресса.

Приглашение на Международный Кантовский конгресс выиграла в случайном розыгрыше мурманчанка Дина Рыгина, которая принимала участие во Всемирном фестивале молодёжи, проходившего с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выступил на пленарном заседании и подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей и высоких нравственных идеалов в области разработки и использования искусственного интеллекта.

«Для меня большая честь находиться на Международном Кантовском конгрессе среди такого количества именитых ученых. В этом году одни впечатления сменяются другими. Ещё в марте я была в восторге от масштабов Всемирного фестиваля молодёжи, а сегодня погружаюсь в атмосферу науки. И, конечно, отдельным событием для меня стало знакомство с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко», – делится своими впечатлениями Дина Рыгина.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, масштабное событие, посвященное 300-летию со дня рождения знаменитого философа Иммануила Канта, объединило более 600 учёных-кантоведов со всего мира. Всего они приняли участие в 19 научных секциях на площадке БФУ имени И. Канта с 22 по 25 апреля.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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