Мурманчанка Елена Ширшова в числе выпускников программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения»

Заместитель главы города Мурманска — начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова стала выпускницей программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения».

В программе приняли участие 112 женщин из 18 регионов Севера и Дальнего Востока. Мурманскую область представила команда «Сердце Севера» с социальным проектом «Лето в городе 51». Это единый информационный канал для подростков из Мурманска и ЗАТО Александровск, которые проводят летние каникулы в Кольском Заполярье.

Четыре модуля программы позволили участницам постичь секреты персонального лидерства, социального проектирования, успешной командной работы, формирования и развития сообщества. Из Забайкалья Елена вернулась вдохновленной на работу во благо мурманчан. «Я обрела не только бесценные знания и практические навыки для создания значимых социальных проектов, но и уверенность в себе, смелость искать необычные решения и поддерживать других на их пути», — поделилась Елена Ширшова.

Как сообщает администрация города Мурманска, программа реализуется совместно с мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, Минвостокразвития Российской Федерации и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30506&page=1